Medewerker dierentuin Zweden dood door elandantilope

Zweedse media schrijven dat het park de deuren maandag gesloten houdt. Het slachtoffer zou door het de antilopensoort zijn doodgestoken toen hij de dieren naar hun stallen bracht, aan het einde van de dag. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar de man was al overleden.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Ook is de toedracht van het ongeval niet bekend. De politie noemt het een ’ongeval op de werkplek’. Politiewoordvoerder Robert Loeffel zegt in gesprek met SVT Nyheter dat de kwestie in onderzoek is.

’Pure pech’

De eigenaar van het park, Richard Berglund, zegt in gesprek met diezelfde nieuwssite dat het slachtoffer al jaren werkzaam was in het park: „Het was pure pech.” Berglund was zelf ook aanwezig toen het misging, en zegt dat het ongeval niet te voorkomen is geweest.