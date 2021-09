Man (43) spuugt winkelmedewerker in gezicht en mishandelt omstander die te hulp schiet

Sterren

Vermeend mannelijk slachtoffer R. Kelly getuigt in rechtbank

Nadat meerdere vrouwen hun verhaal over R. Kelly hebben gedaan, stond nu het eerste vermeende mannelijke slachtoffer van de zanger in de rechtbank om een verklaring af te leggen. De getuige meent als minderjarige scholier door Kelly te zijn uitgebuit. Dit meldt The New York Times.