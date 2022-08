Zwaargewonde merrie in Lageland: ’Alles wijst op een paardenbeul, vreselijk’

Buitenland

Nieuwsgierige zeehond kruipt woning binnen en gaat op bank liggen: huiskat getraumatiseerd

In een woning in het Nieuw-Zeelandse dorp Mount Maunganui wandelde woensdagochtend niet een kat door het kattenluikje, maar een zeehond! Deze bijzondere inbreker heeft vervolgens ruim twee uur in het huis doorgebracht en daarmee de kat des huizes een trauma gegeven.