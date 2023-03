Salmonella-uitbraak gelinkt aan kebabvlees, ook in Nederland

Ter illustratie. Ⓒ ANP / ANP

STOCKHOLM - Europese instanties waarschuwen voor een golf salmonellabesmettingen die voornamelijk wordt veroorzaakt door kebab van kip. In Nederland zijn tot nu toe 34 gevallen gemeld. In totaal gaat het om 210 geregistreerde besmettingen in zes Europese landen en de Verenigde Staten. Niemand is overleden aan een besmetting, wel moest een deel van de geïnfecteerden naar het ziekenhuis.