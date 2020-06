Radboud Universiteit onderzoekt ’sociale veiligheid’, professor ziet af van promotie

Hoogleraar geschiedenis van de filosofie Paul Bakker ziet vanwege het onderzoek af van zijn recente benoeming tot decaan van de faculteit. „Omdat hij mogelijk onderwerp van het onderzoek zal zijn en de onafhankelijke commissie ongehinderd haar werk wil laten doen, heeft hij besloten geen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de faculteit te kunnen dragen”, meldt de universiteit.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door mensen van buiten de universiteit.

’Veilig klimaat studenten en medewerkers’

De universiteit ’wil haar studenten en medewerkers een inspirerend, prettig en veilig werk- en studieklimaat bieden’, wordt op de website gesteld. „Medewerkers en studenten treden elkaar en de buitenwereld integer en respectvol tegemoet. Iedereen die deel uitmaakt van onze academische gemeenschap is daarop aanspreekbaar en kan een ander daarop aanspreken.”

Of de signalen van zowel medewerkers als studenten afkomen, wil een woordvoerder van de universiteit tegenover De Telegraaf niet vertellen. „Er zijn signalen. Dat laten we uitzoeken. Het college wil zorgvuldig laten onderzoeken wat er aan de hand is, daarna kunnen we meer zeggen.”

