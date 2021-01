Appartementen en kantoren Navalny doorzocht

Een andere medewerker van Navalny zei dat de politie bij de doorzoeking een computer in beslag heeft genomen. Ook zou een deur van een van de panden zijn ingeslagen.

Navalny werd vorige week maandag veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf omdat hij voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Hij was net teruggekeerd uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging die hij in Rusland had opgelopen. Moskou wordt ervan beschuldigd achter de vergiftiging te zitten.

In meer dan honderd plaatsen gingen betogers zaterdag de straat op na de oproep van Navalny om te protesteren tegen het bewind van president Vladimir Poetin. Zeker 3000 mensen werden opgepakt. De oppositie tegen Poetin wil komend weekend opnieuw de straat op gaan.