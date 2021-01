Bondgenoot Navalny doet smeekbede bij Biden om sancties tegen Poetin

Binnenland

Huis in Zwolle beschadigd door explosie zwaar vuurwerk

Een huis aan de Plattenborgstraat in Zwolle is beschadigd geraakt door een explosie. Vermoedelijk is er in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar vuurwerk tegen de woning gegooid, zegt een woordvoerster van de politie na een bericht van RTV Oost.