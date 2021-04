Werkstraf voor Fries (21) die met auto over arm van vriendin rijdt: ’Voelde een kleine hobbel’

De man en zijn vriendin kregen op 3 juni vorig jaar ruzie bij een kroeg aan de Bjirkewei in het Friese Twijzelerheide. De verdachte, wiens rijbewijs een maand eerder ongeldig was verklaard, was in de auto gestapt. Zijn vriendin sprak met hem door de geopende portierruit aan de bijrijderskant. Terwijl de vrouw de deurhendel vasthield, reed de verdachte met piepende banden weg.

De vriendin werd een aantal meters meegesleurd. Ze viel op de grond, getuigen zagen dat de auto over haar pols reed. De verdachte verklaarde later bij de politie dat hij bij het wegrijden „een kleine hobbel” had gevoeld. Hij voegde eraan toe dat het niet zijn bedoeling was om zijn vriendin aan te rijden. Hij had tien tot twaalf flessen bier gehad en hij had die dag cocaïne gebruikt. Zijn vriendin was behoorlijk gewond geraakt. De vrouw werd per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden, behalve een hoofdwond en een blauwe arm had ze een hersenschudding opgelopen.

Toch samen door

Het incident was voor het stel kennelijk geen reden om een punt achter de relatie te zetten, begin juli was het opnieuw raak. Deze keer haalde de vriendin de verdachte op na een avondje stappen in Leeuwarden. De twee kregen weer ruzie. Een vrouw die de boel wilde sussen, kreeg een stomp tegen de neus. De vriendin kreeg een harde duw en viel op de grond.

De man ontkende dat hij zijn partner had mishandeld. „Ik sla geen vrouwen meer”, had hij tegen de politie gezegd. De politierechter veroordeelde de verdachte voor drie mishandelingen, inclusief het voorval in Leeuwarden, tot een werkstraf van 100 uur plus 50 uur voorwaardelijk. De vrouw die bij het tweede incident een klap op de neus kreeg, kreeg 350 euro smartengeld toegewezen.