12 en 14 jaar cel voor doden man die zich met drugsruzie bemoeide

ROERMOND - De rechtbank in Roermond heeft maandag twee mannen veroordeeld tot twaalf en veertien jaar celstraf wegens doodslag op de 22-jarige Ömer Köksali in het Venlose stadsdeel Blerick. Het slachtoffer had zich met een uit de hand gelopen ruzie om drugs bemoeid, waar hij eigenlijk buiten stond.