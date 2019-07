Bestuur Haga niet van plan op te stappen

In het rapport staat dat de inspectie ’ernstige gebreken’ heeft vastgesteld. „Het bestuur neemt geen afstand van personen met een omstreden reputatie, er is sprake van financieel wanbeheer, relaties met externe partijen worden geschaad en het burgerschapsonderwijs is onvoldoende.”

De inspectie zegt er geen vertrouwen meer in te hebben dat het huidige bestuur de problemen kan oplossen.

Voor minister Slob is dat voldoende om de school een zogeheten ’aanwijzing’ te geven om het bestuur weg te sturen. Doet de school dat niet dan kan de financiering worden stopgezet. „ Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Ongeacht op wat voor school je zit. Op het Haga Lyceum is sprake van wanbeheer. Daarnaast doen de bestuurders te weinig aan burgerschap op de school. Daarom moet er een nieuw bestuur komen.”

Het Haga Lyceum heeft nog geprobeerd om het rapport tegen te houden. Via de rechter probeerde de school het voor elkaar te krijgen dat het niet openbaar zou worden. De rechter heeft vanochtend bekend gemaakt daar geen reden toe te zien. Kort daarna werd het alsnog gepubliceerd en kon minister Slob zijn conclusies trekken.

De Tweede Kamer roept op tot actie. „Dit is duidelijk,” zegt VVD-Kamerlid Heerema. „Het is simpelweg schadelijk voor leerlingen om op deze school onderwijs te krijgen. Er is maar één oplossing: de school moet dicht.”

„Het is belangrijk dat we altijd en overal kunnen zien dat jongeren goed onderwijs in een veilige omgeving krijgen”, zegt Kamerlid Van Meenen van D66 over de openbaarmaking van het rapport. „Waar dat ontbreekt, moet zonder terughoudendheid ingegrepen worden."

De conclusies van de onderwijsinspectie zijn ’buitengewoon ernstig’, vindt het CDA. „Het bestuur en de directeur moeten weg, dat lijkt me helder”, zegt Kamerlid Rog. „Ik hoop dat de minister de middelen die hij heeft inzet om dat mogelijk te maken.”