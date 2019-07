Pilot met Spaanse buschauffeurs om personeelstekort terug te dringen

Het personeelstekort wordt in een groot deel van de OV-sector opgemerkt; vooral omdat door vergrijzing de uitstroom erg groot is. Qbuzz is onlangs in Utrecht gestart met een campagne om studenten geïnteresseerd te krijgen in het beroep. En in de concessie Dordrecht, Molenlanden en Gorinchem komt de vervoerder personeel tekort en worden extra diensten gedraaid om rituitval zoveel mogelijk te voorkomen.

De vakbond FNV benadrukt in haar eigen tijdschrift dat het personeelstekort zich al langere tijd aandiende en dat de vervoerders daarom eerder maatregelen hadden moeten nemen. De vakbond adviseert dan ook om het beroep aantrekkelijker te maken door aan chauffeurs een vaste aanstelling te bieden. Op dit moment zou er bij de vervoerders vaak weinig bereidheid bestaan om vaste aanstellingen te geven.

Vaste dienst

Connexxion brengt daar tegenin al 134 buschauffeurs in dienst te hebben genomen sinds 2018. Daarnaast zijn er ook nog eens 258 chauffeurs ingestroomd via uitzendbureaus, waarvan er 120 nog voor 1 augustus 2020 vast in dienst zullen komen. „In totaal zijn er dus in de afgelopen 2,5 jaar 260 vaste aanstellingen afgegeven in AML”, aldus de vervoerder.

Daarnaast probeert de vervoerder ook op andere manieren het tekort aan te pakken en te zorgen dat de dienstverlening op peil blijft. Zo is een traject gestart om statushouders de kans te geven buschauffeur te worden. Ook wordt binnenkort gestart met een tweede BBL-traject, waarbij nieuwe buschauffeurs naast hun studie ook al snel gaan werken bij de vervoerder.