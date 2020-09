Waarschuwing voor dichte mist in meeste provincies

Ⓒ Hollandse Hoogte

DE BILT - Automobilisten moeten dinsdagochtend in de meeste provincies rekening houden met dichte mist. In het grootste deel van Nederland is vanwege de mist code geel afgekondigd, behalve in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Volgens Weeronline.nl is op grote schaal het zicht minder dan 100 meter en regionaal is sprake van zeer dichte mist met zichtwaarden minder dan 50 meter.