Buurman die gezin wilde vergiftigen op heterdaad betrapt door verborgen camera

Umar rook voor het eerst iets vreemds in mei, maar kon de oorzaak niet vinden. „Ik checkte alle apparaten die we hebben, de boiler werd vervangen en enkele bouwvakkers controleerden mijn huis van boven naar onder. Maar ze vonden niks.” Toen de Amerikaan - die vorig jaar vader is geworden - de geur in juni plots opnieuw opmerkte, werd hij achterdochtig en installeerde hij een verborgen camera bij de voordeur.

Tekst gaat verder onder de video. Video: hieronder de beelden.

Eind juni betrapte die camera Xuming Li op heterdaad. De buurman sloop rond op hun overloop, hurkte neer en spoot een chemische substantie onder de voordeur. Dat deed hij meerdere keren, aldus Umar, die de politie contacteerde. Li - tot voor kort masterstudent aan de universiteit van South Florida - werd gearresteerd en aangeklaagd voor meerdere gevallen van geweldpleging en het bezit van een gevaarlijke chemische stof.

Tekst gaat verder onder de foto.

Xuming Li met het goedje in zijn hand. Ⓒ Video-still

„Zonder die beelden waren we misschien al dood”, zegt Umar nog. „Ik had nooit gedacht dat zoiets zou kunnen gebeuren. De chemische stof wordt nog onderzocht in een laboratorium om te bepalen wat het precies was, maar het staat buiten kuif dat het een gevaarlijk goedje was.” De man is nu weer thuis nadat hij met zijn gezin enkele weken bij vrienden logeerde, maar hij voelt zich nog steeds niet helemaal op zijn gemak.