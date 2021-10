Winnaar Parijse baguetteprijs mag geen brood aan Macron leveren

Het paleis van president Macron heeft volgens Le Parisien inmiddels laten weten dat het geen baguettes van Akrout afneemt. Ⓒ ANP

PARIJS - De winnaar van de jaarlijkse Parijse prijs voor de beste baguette, de in Tunesië geboren Makram Akrout, krijgt niet zoals gebruikelijk een contract van het presidentiële Elysée-paleis om een jaar lang stokbrood aan het huishouden van het Franse staatshoofd te leveren. Op sociale media is een storm losgebarsten over zijn vermeende sympathieën voor jihadistisch gedachtegoed.