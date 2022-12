Zwaargewonde bij ongeval op beruchte Drentse N-weg

Om kwart over 7 's ochtends werden de hulpdiensten gealarmeerd. Drie auto's en een vrachtwagen waren bij de botsing betrokken. Ter hoogte van de op- en afrit naar de carpoolplaats reden de voertuigen op elkaar.

De brandweer, meerdere ambulances en het mobiel medisch team zijn ter plaatse om hulp te verlenen. Bij de botsing vielen twee gewonden. Een persoon raakte zwaargewond. Ze worden behandeld door de trauma-arts ter plaatse.

Wat er precies gebeurde bij de botsing, is onbekend. De weg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Daardoor staan er een lange files richting Groningen en Gieten. De N34 is berucht om de vele, vaak zware ongelukken die er gebeuren. De afgelopen jaren zijn er pogingen ondernomen om de weg veiliger te maken.