Vertegenwoordigers plaatselijke partijen worden óveral voor aangesproken door kiezers Friso (15) wil raadslid worden: ’Ouders waren eerst wat sceptisch’

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ging bijna dertig procent van de stemmen naar lokale partijen. Kiezers vragen wel wat terug voor dat vertrouwen. Raadsleden van dorps- of stadspartijen draven te pas en te onpas op als ombudsman, klusjesvrouw, dierenbeschermer, vraagbaak of bemiddelaar. „Bij problemen bellen ze ons in plaats van het gemeentehuis. Je bent manusje-van-alles, het is écht een dagtaak.” Vanaf maandag kan er weer gestemd worden voor de gemeenteraden. Inwoners van Bloemendaal kunnen dan stemmen op de 15-jarige Friso le Poole.