Koning herstellend van longontsteking op bezoek in Ter Apel

Elly en haar kinderen hebben een rolstoel: ’Af en toe wordt het me te veel’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Elly Hamstra-Besems (37). Ze heeft het Ehlers-Danlos syndroom (EDS), een bindweefselziekte waardoor haar gewrichten snel overb...