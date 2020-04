’Ledenraadpleging over puinhoop 50Plus’

Er is flinke onenigheid over de positie van partijvoorzitter Geert Dales. Bijna alle leden van de Eerste- en Tweede Kamer hebben geen vertrouwen meer in Dales. Partijleider Henk Krol houdt hem nog wel de hand boven het hoofd.

In een nieuw crisisberaad van de fractie is woensdagmorgen afgesproken om samen het werk te hervatten, al blijven Kamerleden verdeeld over de positie van de voorzitter, blijkt ook uit de verklaring. „Het is bekend dat drie van de vier leden hun vertrouwen hebben opgezegd in de partijvoorzitter.” Het ’andere lid’ (Krol red.) ’ziet ook de groeiende kritiek, die binnen de vereniging gedragen wordt’. „Hij waardeert de huidige kwaliteit van de fractie en hecht er waarde aan om met hen door te gaan.”

Daarmee is de onenigheid nog niet opgelost. Daarom moet een ledenvergadering soelaas bieden. De uitkomst is bepalend voor de positie van Dales. „Het is aan de leden om te bepalen wie hun voorzitter is.” De Tweede Kamerfractie van 50Plus vraagt het partijbestuur daarom zo snel mogelijk een ledenraadpleging te organiseren. „De stemming dient te geschieden op een heldere en voor iedereen doorzichtige wijze, met toezicht door een onafhankelijke commissie.”