LIVE | Ruim 30 partijen samen met ID&T in kort geding tegen overheid

16.55- Ruim 30 partijen samen met ID&T in kort geding tegen overheid

Ruim dertig organisaties van festivals en evenementen hebben zich aangesloten bij het kort geding dat ID&T aanspant tegen de overheid. Het gaat onder meer om de organisaties van Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross, F1 Dutch Grand Prix Zandvoort en DGTL.

De partijen zijn het niet eens met de beslissing van het kabinet om als gevolg van het toenemende aantal coronabesmettingen ongeplaceerde publieksevenementen te verbieden. Ze noemen de beslissing „onzorgvuldig voorbereid en onjuist.” „De verenigde organisatoren vragen aan de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening toestemming om publieksevenementen die voldoen aan de Fieldlab-voorwaarden toe te staan”, staat in een persbericht van festivalorganisator ID&T, onder meer bekend van Mysteryland, Milkshake en Decibel Outdoor.

ID&T kondigde vrijdag direct na de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al een kort geding aan.

15.53- Brussel vraagt Malta opheldering over weren niet-gevaccineerden

De Europese Commissie wil opheldering krijgen van de regering van Malta over het weigeren van niet-gevaccineerde bezoekers. Vanaf woensdag komen vakantiegangers of zakenreizigers die niet volledig tegen Covid-19 zijn ingeënt het eilandstaatje in de Middellandse Zee niet meer in, ook niet als ze een recent negatief testresultaat kunnen overleggen of bewijzen dat ze antilichamen hebben - bijvoorbeeld met de coronareispas, zoals die in ons land in de CoronaCheck-app is te vinden.

Volgens een commissiewoordvoerder heeft Malta het dagelijks EU-bestuur formeel op de hoogte gesteld van het besluit. Hij erkende dat EU-lidstaten zelf aanvullende maatregelen kunnen treffen als de volksgezondheid er gevaar loopt. Maar die moeten „proportioneel en niet-discriminerend” zijn. Het coronacertificaat is juist bedoeld om discriminatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerde, maar niet besmettelijke, reizigers tegen te gaan.

15.30 - Amsterdams ziekenhuis haalt mondkapjes weer van de plank

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam vraagt bezoekers om weer een mondkapje te dragen als ze in een openbare ruimte zitten of lopen. Medewerkers hebben voortaan ook sowieso weer een mond-neusmasker op. „Zo beschermen we elkaar en de kwetsbare patiënten in ons ziekenhuis”, aldus bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch.

Het OLVG had de mondkapjesplicht op 24 juni juist afgeschaft toen het aantal coronagevallen daalde, maar sinds ruim een week loopt het aantal positieve tests snel op. De stad Amsterdam is de grootste brandhaard van het land.

15.00 - Directeur Zaans Museum opgestapt om aanpak coronacrisis

Nikola Eltink heeft haar taken als directeur van het Zaans Museum maandag neergelegd. Ze verschilt te veel van mening over de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis met de Raad van Toezicht van het museum. Over de inhoud van het geschil wilde een woordvoerster niets zeggen.

„Wegens veranderende omstandigheden door de coronacrisis zijn de prioriteiten voor het profiel van de directeur-bestuurder verschoven”, aldus een mededeling van het museum. De lopende zaken worden na haar vertrek uitgevoerd door Marieke Verweij, die al waarnemend directeur is.

Eltink begon medio januari van dit jaar bij het Zaans Museum. Daarvoor was ze directeur Museale Zaken bij het Van Gogh Museum in Amsterdam.

14.00 - De Jonge: blijf zoveel mogelijk thuis na risicovol contact

Mensen die vorige week „risicovol contact” hebben gehad wat betreft corona, worden dringend opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, weinig mensen te zien en zich te laten testen. Iedereen die bijvoorbeeld een feestje of barbecue heeft gehad of is uitgegaan moet extra opletten, waarschuwt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Het aantal besmettingen loopt razendsnel op, nadat het kabinet per 26 juni veel coronaregels losliet. Tijdens het uitgaan kon men met een toegangstest een kroeg of nachtclub in zonder afstandsregels, maar dat systeem bleek niet waterdicht. Duizenden jongeren raakten besmet. Velen van hen zijn nog niet volledig gevaccineerd. Het gevaar is nu dat zij anderen aansteken in andere leeftijdsgroepen. De Jonge wil voorkomen dat corona „door de generaties heen gaat lopen.”

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

12.08 - Jongerencampings streng op negatieve coronatest

Jongerencampings zoals Appelhof en Terpstra op Terschelling en Duin en Strand in Renesse controleren streng of hun jonge gasten een negatieve coronatest kunnen laten zien. „Je bent alleen welkom op de camping met een groene QR-code in je CoronaCheck-app of een negatief bewijs op papier. Daarover hoef je niet te bellen of te mailen”, waarschuwt Appelhof sinds zondag. Aanleiding voor de waarschuwing zijn de corona-uitbraken die zich de laatste weken vooral onder jongeren voordoen en die voor aangescherpt kabinetsbeleid hebben gezorgd.

De gemeente Terschelling beraadt zich maandag ook op strengere controles. „Niet zozeer op de campings, want die hebben het wel goed geregeld”, zegt een woordvoerster. „Maar wel op het afstand houden in de horeca. Dat kan lang niet overal.” De gemeente is altijd al streng op nachtelijke feestjes op de stranden. „Nu clubs en disco’s ’s nachts weer dicht zijn controleren we vaker of zich geen grote groepen verzamelen op het strand. En vooral niet in de duinen of het bos. Een vuurtje kan daar zomaar voor een ramp zorgen.”

Volgens Duin en Strand controleert de gemeente Schouwen-Duiveland regelmatig op de camping. Ook de eigen medewerkers doen dat. „Wie betrapt wordt op fraude met een toegangstest of een screenshot van een QR-code, wordt van de camping verwijderd zonder teruggave van kampeergeld.” Op alle campings geldt ook dat er maar een beperkt aantal jongeren van 18 jaar of ouder in een tent mag slapen, zodat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Volgens de campings zorgen de strenge regels niet voor opvallend veel annuleringen.

11.56 - Drogisterijen: meer coronazelftests verkocht, soms uitverkocht

De afgelopen week zijn er in Nederland meer coronazelftests verkocht. Dat zeggen Kruidvat, Trekpleister en Etos, die de producten verkopen. In sommige winkels was de voorraad op momenten uitverkocht.

„We merken dat de vraag sinds begin vorige week is toegenomen, parallel met de toename van het aantal besmettingen”, zegt een woordvoerster van Kruidvat en Trekpleister. „Het kan zijn dat de voorraad in bepaalde winkels op is.” Ze benadrukt dat er genoeg aanbod is in de markt en dat de voorraad eind deze week overal weer op peil moet zijn.

„We hebben de afgelopen week gezien dat de tests in een aantal winkels waren uitverkocht”, laat Etos weten. Een woordvoerster verwacht geen schaarste omdat er voldoende voorraad is. Kruidvat, Trekpleister en Etos hebben op dit moment geen limiet voor het aantal tests dat een klant mag kopen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 39.410 coronagevallen gemeld. De week ervoor werd het coronavirus vastgesteld bij 5846 mensen. Dat is een stijging van meer dan 500 procent.

De GGD’en voeren meer testen uit, maar het percentage positieve tests stijgt ook. Iets meer dan een week geleden bracht 3 procent van alle uitgevoerde tests bij de GGD’en een besmetting aan het licht. Dat is opgelopen tot ongeveer 14 procent. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer mensen besmet zijn.

11.23 - Evenementenbranche eist duidelijkheid én extra steun

Het kabinet moet extra steun bieden aan de evenementenbranche nu een groot deel van het festivalseizoen in het water dreigt te vallen vanwege het fors toenemende aantal coronabesmettingen. Ook moet er snel duidelijkheid komen over wat er straks nog wel kan. Dat stellen de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) maandag in een gezamenlijke verklaring.

De brancheverenigingen hekelen de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet van afgelopen vrijdag. Er ging voorlopig een streep door meerdaagse evenementen en eendaagse festivals kunnen tot 13 augustus alleen doorgaan als ’zitfeest’ met maximaal duizend bezoekers. Of evenementen na die datum wel kunnen doorgaan is onzeker.

Evenementenorganisatoren zijn door de overheid „in een onmogelijke situatie gemanoeuvreerd”, schrijven de VNPF en VVEM. „Evenementen kunnen, in tegenstelling tot de horeca, niet met één druk op de knop weer starten. Het is een volkomen onrealistische situatie voor organisatoren om leveranciers, personeel, artiesten en bezoekers nog weken aan het lijntje te houden. Er is nu duidelijkheid van de overheid nodig en niet pas half augustus.”

Om te overleven eist de branche ook extra steun. De compensatie vanuit het garantiefonds moet verhoogd worden van 80 naar 100 procent. Ook wil de branche dat het kabinet evenementen een schadevergoeding geeft die buiten de garantiefondsregeling valt. Daarnaast moeten de steunpakketten voor de sector doorgezet worden naar het eerste kwartaal van volgend jaar.

7.15 - Veiligheidsberaad bespreekt nieuwe coronamaatregelen

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen maandag digitaal bij elkaar om de coronamaatregelen te bespreken. De vergadering was al een tijd geleden afgesproken om elkaar op de hoogte te houden van de ervaringen, maar nu er sinds het weekeinde weer nieuwe beperkingen in het uitgaansleven gelden, zal dat het belangrijkste onderwerp van gesprek zijn. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus is bij de vergadering.

Het beraad heeft vorige week een inventarisatie laten maken van de ervaringen in de horeca met het toegangstesten en met het gebruik van de CoronaCheck-app. Ze deden dat omdat volgens hen enkele coronaclusters niet voldoende waren om het hele beleid weer op de schop te nemen. Vrijdag heeft het kabinet echter besloten dat het nachtleven voorlopig weer verboden is. Wat de inventarisatie heeft opgeleverd ligt maandag op tafel.

Gemeenten en veiligheidsregio’s moeten de aangescherpte maatregelen handhaven. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, denkt dat dat nog niet zal meevallen. „De geest is uit de fles en het zal moeilijk zijn om die weer terug te krijgen”, meent hij.

6.45 - Burgemeesters: Rijk moet ook afgelaste dorpsfeesten helpen

Ook kleinere dorpsfeesten moeten financiële compensatie kunnen krijgen als ze door de aangescherpte coronamaatregelen opeens moeten worden afgeblazen. Dat stellen volgens het AD verschillende burgemeesters die evenementen in hun regio’s afgelast zien worden. Het Rijk zou door de leus ’Dansen met Janssen’ verkeerde verwachtingen hebben gewekt.

Door de vrijdag aangekondigde verscherping van de coronamaatregelen worden niet alleen grote festivals getroffen, maar zien ook dorpscomités zich gedwongen hun jaarlijkse feest te schrappen of in te krimpen. Dergelijke feesten kunnen lang niet altijd een beroep doen op het garantiefonds van de Rijksoverheid, dat vooral is opgericht voor professionele organisaties.

Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, wil de kwestie maandag aan de orde stellen in de vergadering van het Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s bijeenkomen. Hij krijgt bijval van zijn collega’s uit Doetinchem, Arnhem en Tilburg die ook compensatie willen voor de financiële consequenties voor de horeca en evenementenorganisatoren.

6.40 - Australische deelstaat meldt hoogste aantal besmettingen dit jaar

De Australische deelstaat New South Wales (NSW) heeft maandag het hoogste aantal positieve coronatests van dit jaar tot nu toe gemeld. In totaal werden 116 inwoners positief getest.

De afgelopen 24 uur werden 112 besmettingen vastgesteld die lokaal zijn opgelopen. Vier anderen liepen hun coronabesmetting in het buitenland op.

Volgens de premier van NSW, Gladys Berejiklian, zijn zeker 34 van de positief geteste personen in contact geweest met andere mensen binnen de gemeenschap.

In Sydney, de grootste stad in de deelstaat, is sinds eind juni een lockdown van kracht om een uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus te bestrijden. Sinds halverwege juni een cluster van besmettingen werd ontdekt in Bondi, een voorstad van Sydney, zijn al 678 lokaal opgelopen coronagevallen vastgesteld. Tijdens een persmoment zei Berejiklian dat de komende dagen cruciaal zijn om te bepalen of de lockdown, die vrijdag afloopt, verlengd wordt.

Zondag meldde Australië de eerste coronadode van dit jaar. Het gaat om een vrouw van in de negentig uit Sydney. Zij zou niet ingeënt zijn geweest tegen het virus.

6.30 - Groot-Brittannië beslist over schrappen coronamaatregelen

De Britse regering beslist maandag of de nog resterende coronamaatregelen per 19 juli definitief tot het verleden behoren. Het gaat om het afstand houden en het houden van grote bijeenkomsten. Ook de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het advies om vanuit huis te werken komen dan te vervallen. Mensen moeten „goed geïnformeerd” zelf gaan bepalen wat voor voorzorgsmaatregelen ze nemen.

Premier Boris Johnson maakte een week geleden de langverwachte en eerder uitgestelde versoepelingen bekend op een persconferentie. Die zijn volgens hem mogelijk dankzij het „succesvolle” vaccinatieprogramma, dat in het Verenigd Koninkrijk vroeger begon dan in andere landen. Daardoor kan het land over een week doorgaan in de route naar meer vrijheden.

Als het besluit definitief wordt gelden voor bijvoorbeeld nachtclubs en restaurants geen maximale bezoekersaantallen meer. Daarmee komt een einde aan het „wettelijk dictaat” van beperkingen in het openbare leven, zei de premier eerder. Hij blijft naar eigen zeggen „uit bescherming en hoffelijkheid” een mondkapje dragen op drukke plekken.

De autoriteiten vinden afschaffing van de maatregelen haalbaar nu 65 procent van de volwassenen volledig is gevaccineerd. Wel bestaat bezorgdheid over de zeer besmettelijke Delta-variant. Er worden inmiddels weer tienduizenden nieuwe coronabesmettingen per dag gemeld.