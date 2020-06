Moet Nederland vrezen voor een tweede coronagolf?

Nederland is beter voorbereid op een eventuele tweede coronagolf. Viroloog Ab Osterhaus: „Vooral het feit dat er binnen één dag getest kan worden op corona kan zorgen voor snel traceren en isoleren.” Ⓒ ROBIN UTRECHT

Amsterdam - Een tweede golf van Covid-19 lijkt er aan te komen in China. In Iran is daar al sprake van en in Saudi-Arabië waarschuwt de overheid haar burgers voor de tweede coronabesmettingsgolf. Moet Nederland er ook voor vrezen?