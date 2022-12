Jonge overvaller die huis binnendrong waar baby werd gevoed, moet langdurig de cel in

ALKMAAR - De 19-jarige M. W. uit Sassenheim is bij de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens zijn betrokkenheid bij een gewelddadige overval in Alkmaar op 3 augustus vorig jaar. Daarmee volgt de rechter de strafeis van het Openbaar Ministerie.