Kabinet: andere landen moeten klimaatambitie verhogen

In dat rapport staat dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering in West- en Centraal-Europa voor meer extreme hitte heeft gezorgd. De wetenschappers benadrukken dat er meer gedaan moet worden om opwarming van de aarde te voorkomen.

Het kabinet laat weten dat het nieuwste rapport ’nog eens extra duidelijk maakt dat we de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen sterk moeten verminderen’. Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius kijkt daarbij ook naar andere landen, omdat in de Europese Unie al is besloten de reductie van broeikasgassen te verhogen van 40 naar 55 procent in 2030.

„Het gaat er nu om dat ook andere landen hun ambitie gaan verhogen”, zegt de staatssecretaris. „Dat is onze inzet van de klimaattop in Glasgow dit najaar. In eigen land doen we ons uiterste best om onze nationale klimaatdoelen ook te halen. Daarom werkt het demissionaire kabinet op dit moment maatregelen uit die effectief CO2-reductie realiseren, zowel voor de periode tot 2030 als tot 2050.”

Volgens het IPCC is het ’onmiskenbaar’ dat de menselijke uitstoot van broeikasgassen de aarde (atmosfeer, land en oceanen) heeft opgewarmd. Dat leidt tot allerhande problemen zoals stijging van de zeespiegel, overstromingen en extremere weersomstandigheden.

Rutte: gat dichten tot 2030

Demissionair premier Rutte zei maandag dat het rapport ’zeer zorgelijk’ is. Hij noemt het ’extra belangrijk dat we de doelstellingen gaan halen’ en ziet dat als opdracht voor de formerende partijen en het huidige kabinet. Volgens Rutte is er een ’gat’ tot 2030 dat moet worden gevuld met aanvullende maatregelen. Welke dat zijn, kon hij nog niet zeggen, evenmin of er plannen voor nieuwe kerncentrales zijn die worden vastgelegd tijdens formatiegesprekken.

Volgens Rutte zijn er voor Nederland wel ’enorme kansen’ om voorop te lopen in de wereld door innovatieve technieken te ontwikkelen die de broeikasuitstoot kunnen terugdringen. Ruttes formatiepartner en D66-leider Kaag noemt het rapport ’code rood voor de mensheid’ en wil een ’leidersrol voor Nederland’.

Ook Rutte denkt munt te kunnen slaan uit een voorstrekkersrol. „Als we dit slim doen is mijn voorspelling dat over tien jaar een paar miljoen banen zijn ontstaan in de hoek van dit vraagstuk.” Van belang is volgens Rutte wel dat de plannen ’haalbaar en betaalbaar’ zijn.