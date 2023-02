Vogelbeschermers woest na vinden roze geverfde duif: ’Slachtoffer van gender reveal party’

De jonge koningsduif werd door een voorbijganger opgemerkt en is vervolgens ondergebracht bij de Wild Bird Fund. Daar viel op dat het beest zwaar ondervoed was. Het opvanghuis waarschuwt dat de duif waarschijnlijk opzettelijk roze is geverfd voor een ’gender reveal party’.

De organisatie benadrukt daarnaast dat de duif waarschijnlijk in gevangenschap is opgegroeid en daarom niet weet hoe deze in het wild moet overleven. „En dit dier had het al zwaar genoeg vanwege de roze verf”, aldus Wild Bird Fund op Twitter.

Het vrijlaten van duiven op festiviteiten is erg populair maar ontzettend schadelijk voor de dieren, voegt de organisatie toe. „Na het vrijlaten weten ze niet hoe ze buiten een kooi moeten overleven en kunnen ze heel akelig sterven.”