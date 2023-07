Frans Timmermans kandidaat voor lijsttrekkerschap nieuwe PvdA/GL-combinatie

Timmermans zou dat later vandaag in Maastricht bekendmaken. Hij heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen geïnformeerd over zijn naderende vertrek, zo weet de Volkskrant.

Afgelopen weekeinde peilde onderzoeksbureau I&O Research de combinatie PvdA/GL op 28 zetels, tegen 17 nu in de Tweede Kamer. In diezelfde peiling noemen de respondenten immigratie en asiel als grootste zorg van ons land.

’Klimaatpaus’ Timmermans (62) kan rekenen op de steun van prominenten uit beide partijen, inclusief de Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman. Zij is volgens betrokkenen niet beschikbaar als kandidaat.

De Limburger haalde als lijsttrekker van de PvdA bij de Europese verkiezingen in 2019 een goed resultaat: de partij ging van drie naar zes zetels, waarmee het de grootste Nederlandse fractie in het parlement werd.

’Klimaatpaus’

Timmermans werkt inmiddels al bijna tien jaar in Brussel voor de Europese Commissie. Hij was er vooral druk met groene maatregelen in de vorm van een zogenoemde ’green deal’, een pakket om de EU klimaatneutraal te maken. Het leverde de eurocommissaris de bijnaam ’klimaatpaus’ op. Op dit moment is de 62-jarige Timmermans vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Ook in Den Haag is hij geen onbekende. Na een periode Kamerlid te zijn geweest, werd hij in 2012 minister van Buitenlandse Zaken. Hij viel onder meer op door zijn toespraak bij de Verenigde Naties over het neerhalen van vlucht MH17. Timmermans stopte voortijdig in 2014 om eurocommissaris te worden.

Maandag besloten PvdA en GL met een gezamenlijke lijst en lijsttrekker mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Jesse Klaver liet daarna weten een stap opzij te doen door zich niet aan te bieden als kandidaat-lijsttrekker. Klaver aast nu op een ministerspost.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 22 november. Die zijn nodig door de val van het kabinet. VVD, D66, CDA en CU konden het niet eens worden over asielmaatregelen. Het kabinet-Rutte IV is demissionair tot er een nieuw kabinet zit.

Samsom

Een vervroegde terugkeer van Timmermans betekent dat Nederland op zoek moet naar een nieuwe eurocommissaris. Het demissionaire kabinet mag in overleg met EU-kopstuk Ursula von der Leyen een nieuwe functionaris aanwijzen.

Naar verluidt heeft voormalig PvdA-leider Diederik Samsom zijn hand opgestoken. Samsom is de architect achter het Europese klimaatplan ’Fitfor55’ en opereert momenteel als de rechterhand van Timmermans.

Samsom kan het op persoonlijk vlak zeer goed vinden met premier Mark Rutte. Maar het is onduidelijk of de kabinetsploeg de post in verkiezingstijd wil gunnen aan een prominente PvdA’er. In Den Haag klinkt al langer door dat D66 aan de beurt is om de volgende eurocommissaris te leveren. Voor demissionair minister Sigrid Kaag (Financiën) is het een kans om vervroegd te vertrekken uit Den Haag, maar ook de naam van demissionair defensieminister Kajsa Ollongren gaat al langer rond.