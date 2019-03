Tot 10 jaar cel in drugszaak Party King

De straffen voor de hoofdverdachten vallen lager uit dan geëist omdat niet voor alle beschuldigingen genoeg bewijs is.

Trefpunt

Trefpunt was volgens het Openbaar Ministerie de grootste drugsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis. Tijdens het voorafgaande onderzoek werd maandenlang afgeluisterd en geobserveerd bij het partyverhuurbedrijf Party King in Best, een dekmantel en ontmoetingsplaats voor honderden criminelen.

Op de actiedag van de politie op 4 april 2016 werden 56 verdachten opgepakt en werkten 1500 medewerkers van politie en justitie mee aan invallen op 124 locaties. De hoogste straf was voor Alfons G. (52) uit Best die volgens de rechter de leider was van de drugsorganisatie. Eigenaar Rens H. (57) van Party King kreeg acht jaar cel.

’Criminaliteit dagelijkse kost’

Volgens de rechtbank was criminaliteit voor de verdachten dagelijkse kost en hebben ze een marktplaats voor drugsproductie en drugshandel opgezet. De drie verdachten die op vrije voeten waren en aanwezig waren bij de uitspraak werden dinsdag direct aangehouden en teruggestuurd naar de gevangenis.

Het OM toonde zich dinsdag bijzonder tevreden met de uitspraak. De aanklager is blij met de veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie en de ‘forse’ straffen die zijn opgelegd.

Hoger beroep

Advocaat Bert de Rooij van hoofdverdachte Alfons G. kondigde dinsdag direct hoger beroep aan tegen de hoge celstraf voor zijn cliënt.

Veel andere verdachten die tijdens de operatie Trefpunt werden opgepakt zijn eerder al veroordeeld.