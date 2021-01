Onderzoek naar waarde van diploma’s opleidingsinstituut NCOI

„De inspectie heeft over de juistheid van informatie over hoger onderwijs bij NCOI enkele signalen ontvangen. Er is afgelopen jaar besloten die signalen te onderzoeken”, schrijft de Onderwijsinspectie.

NCOI stelt dat een student voor korte programma’s „op hbo-niveau” een „diploma hbo van Hogeschool NCOI” krijgt, wat geen officieel geaccrediteerd hbo-diploma is. Dat termen als ’hbo-diploma’ niet wettelijk beschermd zijn, leidt volgens de inspectie tot ongewenste situaties en een „grijs gebied” waarin studenten kunnen worden misleid. „Het kan voorkomen dat termen die niet wettelijk beschermd zijn (zoals hbo, hbo-diploma en hbo-niveau) gebruikt worden zonder voldoende uitleg daarbij of het gaat om een door de NVAO-geaccrediteerde opleiding. Dat kan tot verwarring leiden en is niet wenselijk”, aldus de inspectie.

NCOI is de grootste aanbieder van volwassenenonderwijs in Nederland. Investico sprak voor het onderzoek ruim vijftig studenten, docenten en oud-medewerkers. Daaruit blijkt dat er meer aan de hand is bij de onderwijsinstelling. „Volgens hen rekent de school hoge onvoorziene kosten aan studenten, zijn docenten vaak onbevoegde freelancers en wordt verwarring gezaaid over de waarde van diploma’s”, aldus het onderzoeksplatform.