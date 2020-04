VU gebruikte verkeerde selectiemethode, maar uitslag blijft staan

Vanwege de eigen regels mag de ranglijst niet meer worden gewijzigd, ook al is die gebaseerd op de verkeerde methode, bevestigt de VU. De opleiding kwam vorige week in het nieuws toen de selectie bleek te zijn misgelopen en in de communicatie naar aspirant-studenten en naar buiten de fouten op elkaar werden gestapeld.

In een mail aan studenten legde de VU uit dat, toen een selectietoets wegviel door coronamaatregelen, er twee methodes werden ontwikkeld om toch tot een goede keuze te komen. De zogenoemde methode A – met daarin een gewogen loting - genoot ’niet de voorkeur’, kreeg de VU via koepelorganisatie VSNU te horenvan het ministerie van Onderwijs. Maar volgens een woordvoerder van de VSNU werd juist na navraag doorgegeven dat een methode met gewogen loting domweg niet mag.

Uiteindelijk werd door de VU gekozen om de studenten langs een tweede maatlat te leggen: methode B. De bovenste 350 op de uiteindelijke ranglijst mogen volgend schooljaar geneeskunde studeren.

Door een fout werd op registratiesysteem Studielink vorige week toch een ranglijst gepubliceerd aan de hand van methode A. Nu zegt de VU dat de ranglijst op Studielink niet aangepast kan worden, omdat de interne regels dat verbieden. „De ranking in Studielink is leidend, en overigens ook gebaseerd op een gevalideerd en juridisch gecontroleerde selectiemethode”, stelt de VU echter. Volgens de universiteit zijn beide methoden in orde, maar ’hebben ze een andere achtergrond’. De VU ontkent dat het ministerie methode A heeft verboden en dat de universiteit zelf de methode terzijde schoof. Het ministerie herkent dat beeld, al is in eerdere situaties wel degelijk aangegeven dat een loting niet mag. Inmiddels is nieuwe wetgeving in de maak.

Ziedend

Een studente met wie De Telegraaf sprak, heeft een mailtje gehad waaruit bleek dat zij was toegelaten. Maar omdat ze in Studielink buiten de boot viel, mag ze toch niet studeren in Amsterdam. Ze is ziedend. „In het begin wekten ze de indruk dat ze uit sympathie een oplossing zouden zoeken”, zegt ze. Maar na de mail van maandag vindt ze dat ze, net als andere gedupeerden, recht heeft op de studie. „Het is nu iemand anders die op ons plekje zit.”