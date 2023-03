Premium Het beste van De Telegraaf

’The last of us’ lijkt realiteit te worden: hoe bang moeten we zijn van dodelijke schimmel uit VS?

Door Thierry Goeman

Pedro Pascal en Bella Ramsey als Joel en Ellie in het veelgeprezen ‘The Last of Us’. Ⓒ HBO

Amerikaanse zorginstellingen hebben te kampen met een toenemende verspreiding van de potentieel dodelijke schimmelinfectie Candida auris die zelfs resistent blijkt te zijn tegen medicijnen. Hoeveel zorgen moeten we ons maken? En waar hebben we het verhaal van zo’n dodelijke schimmel eerder gehoord?