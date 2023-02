Brit ontvangt brief uit 1916: ’Ik schaam me voor wat ik heb gezegd’

De post werd alsnog bezorgd bij een flat in het zuiden van Londen op Hamlet Road. Een historicus deed onderzoek naar de brief uit februari 1916, die afkomstig blijkt te zijn van Christabel Mennell, de dochter van een handelaar in thee. De ontvanger had (’mijn lieve’) Katie Marsh moeten zijn, de vrouw van een postzegelmagnaat, meldt South London Press. Mennell zou de brief tijdens een vakantie in het Engelse Bath hebben verstuurd. De vrouw schrijft dat ze zich „behoorlijk beschaamd voelt voor wat ik heb gezegd”, maar de aanleiding is onduidelijk. Ze voelde zich ’ellendig’ en had een verkoudheid opgelopen.

Ⓒ Finlay Glen

„We waren echt behoorlijk verrast”, zegt Finlay over de onverwachte post. Vermoedelijk heeft de brief decennialang op het sorteercentrum van Sydenham gelegen. Dat postkantoor is sinds 2018 gesloten. Een woordvoerder van het nationale postbedrijf durft niet met zekerheid te stellen hoe de brief toch nog is bezorgd, maar mogelijk is het schrijven bij het leeghalen van het kantoor gevonden. De volgende bestemming van de brief is nog onduidelijk: mogelijk volgt er verder onderzoek naar beide families.