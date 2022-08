’Twee vrouwen op N18 bij Haaksbergen zijn moeder en dochter’

Moeder en dochter komen oorspronkelijk uit de regio Haaksbergen. Ze woonden in het buitengebied en keerden recent terug naar de streek.

Nadat de 36-jarige vrouw in het ziekenhuis in de loop van maandag praatte met de politie en haar verhaal deed over hoe de nacht was verlopen, werd ze aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar moeder.

Om iets voor twee uur ’s nachts ontving de politie een melding van een ’ongeval met letsel’, na een tip van een taxichauffeur die over de N18 reed. De politie vindt even later onder het viaduct een dode en een gewonde vrouw. Waar de politie in eerste instantie verwacht een verkeersongeval aan te treffen, merken agenten sporen op die duiden op een misdrijf.

Meerdere verwondingen

Zo hebben beide vrouwen meerdere verwondingen, en niet alleen van de val van het viaduct boven de N18. De politie zoekt uit of de vrouwen elkaar mogelijk hebben aangevallen, of dat ze zichzelf hebben verwond. Ook is nog niet uitgesloten dat er een derde persoon in het spel was, aldus de politie.

De politie vraagt getuigen zich te melden, juist omdat het drama zich afspeelde een paar kilometer buiten het centrum van Haaksbergen.