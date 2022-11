Memphis Depay neemt vlak voor WK nummer op met Quincy Promes en SFB

Depay is vrijwel hersteld van een hamstringblessure, maar volgens bondscoach Louis van Gaal staat zijn topscorer op 21 november niet aan de aftrap bij de eerste wedstrijd van Oranje op het WK tegen Senegal. Promes speelde vorig jaar zomer op het EK zijn laatste wedstrijd voor Oranje. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou Promes een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op.

Depay nam het afgelopen zomer nadrukkelijk op voor Promes. „Mensen veroordelen je zonder dat strafbare feiten zijn bewezen”, schreef de spits van FC Barcelona en Oranje op sociale media. Van Gaal zei toen dat hij zijn aanvaller wel begreep, maar het niet verstandig te vinden. Depay en Promes, die in Rusland voor Spartak Moskou speelt, vierden dit jaar ook samen vakantie in Ghana.