Brandweer ontruimt heel woningblok om brand in Arnhem

Volgens de woordvoerder zijn twee woningen totaal verwoest door de brand. Twee andere woningen hebben bijzonder veel rook-, roet- en waterschade opgelopen. Een grote schuur achter een aantal huizen is ingestort. De brandweer kan nog niet bij die brandhaard. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht, vanwege in elk geval het inademen van veel rook. Of er meer slachtoffers zijn kunnen brandweer en politie pas zeggen als door de brand getroffen panden zijn doorzocht. Maar het lijkt er niet op, aldus de brandweerwoordvoerder.

Sint Marten is een vooroorlogse woonwijk met veel beneden- en bovenwoningen in herenhuizen. Het blussen is volgens de brandweer erg moeilijk, omdat het achter de huizen wemelt van de gangetjes, tuinen en doorgangen. De brandweer heeft een drone ingezet om het brandgebied beter te kunnen overzien. Ook zijn zogeheten stoplijnen gegraven, paden van ongeveer een meter breed die helemaal kaalgeslagen worden zodat het vuur daar gestopt kan worden.

De gemeente heeft voor bewoners van het huizenblok opvang geregeld in concertgebouw Musis in de buurt van de brand. Veel bewoners hebben zelf een ander onderkomen gezocht. De Jan Ligthartschool voor basisonderwijs in een straat dichtbij de De Wiltstraat is wegens de brand dinsdag gesloten. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft de wijk dinsdagochtend bezocht. Gemeente en brandweer komen dinsdagmiddag met adviezen voor buurtbewoners, onder meer over mogelijke asbest en het regelen van de schade. Er is dinsdagochtend een NL-Alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen uit de rook te blijven.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.