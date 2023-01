Een gewonde bij grote brand in Arnhem

ARNHEM - Een bewoner is gewond geraakt bij de grote brand die dinsdagochtend woedt aan de achterkant van meerdere woningen aan De Wiltstraat in Arnhem, in de buurt St. Marten. Over de ernst van de verwondingen kon een woordvoerder van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden niets zeggen. De bewoner had in ieder geval rook geïnhaleerd.