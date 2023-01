Grote brand in centrum Arnhem bij meerdere woningen: blok ontruimd

Ⓒ persbureau heitink

ARNHEM - Aan de achterkant van meerdere woningen aan De Wiltstraat in Arnhem, in de buurt St. Marten, woedt dinsdagochtend een grote brand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een groot deel van de woningen in de straat is ontruimd, omdat er veel rook vrijkomt. Een basisschool een straat verderop kan ook niet open wegens de rook, aldus de brandweer.