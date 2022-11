Man vindt ring van 38.000 euro maar krijgt geen vindersloon

Joseph wilde zijn zeldzame vondst met de wereld delen en zette beelden van de ring online en probeerde de eigenaars op te sporen. Hij bezocht ook enkele juweliers omdat zij de ring misschien zouden herkennen. Toen een van die experts de ring en diamant bekeek, wist hij hem te vertellen dat het juweel minstens 40.000 dollar waard is, omgerekend zo’n 38.000 euro. „En ik heb dat ding een week lang in mijn scooter laten zitten”, aldus de Amerikaan.

Enkele dagen later begon de strandjutter telefoontjes te krijgen van een onbekend nummer. „Ik besefte plots dat het misschien iemand was die me meer zou kunnen vertellen over de rechtmatige eigenaars”, zegt Joseph. „Toen ik opnam, had ik een koppel uit Jacksonville aan de lijn, dat een gelijkaardige ring was kwijtgeraakt.” Uiteindelijk bleek dat de ring van het echtpaar is. Het stel is dolgelukkig om het juweel terug te krijgen. „De vrouw begon te huilen van geluk en ik voelde toch wat voldoening.”

Joseph is niet teleurgesteld dat hij de peperdure ring terug moest geven. Hij vindt het zelfs leuk als hij gevonden voorwerpen terug kan bezorgen aan de rechtmatige eigenaars. Heel wat van zijn volgers op social media wilden weten of hij een beloning kreeg voor zijn vondst. „Niks”, klinkt het. „Maar ik heb er wel goede karma aan overgehouden. Want telkens ik iets kan teruggeven, vind ik iets dat nóg beter is.”