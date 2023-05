Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Gewone man mee met missie: wat zijn nu eigenlijk de Chinese ambities in de ruimte?

Door Cindy Huijgen

De lancering van het Chinese ruimtevaartuig Shenzhou-16. Ⓒ ANP/HH

Peking - China heeft voor het eerst een burger de ruimte in gestuurd. Het land heeft daarmee een nieuwe mijlpaal bereikt in de ruimtewedloop tegen NASA. Vijf vragen over het Chinese ruimtevaartprogramma.