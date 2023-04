Premium Het beste van De Telegraaf

Schat aan kennis in bodem Rottum: ’Dat we zoveel lichamen zouden vinden hadden we niet verwacht’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Aan de Kloosterweg in Rottum zijn 31 skeletten gevonden op een plek waar toendertijd een klooster heeft gestaan. De skeletten werden ontdekt na graafwerkzaamheden om woningbouw mogelijk te maken. Ⓒ ANP

ROTTUM - Dat er wat gevonden zou worden, daar hadden de archeologen wel rekening mee gehouden. Maar dat ze in het Groningse dorpje Rottum tientallen lichamen uit de middeleeuwen zouden opgraven hadden ze niet verwacht.