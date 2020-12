Explosievendienst naar woning met ’enorme lading’ knalwerk

In de woningen lagen zo’n 150 nitraten en 29 ’shells’, ofwel een soort van geknutselde mortierbommen. „Als dit was ontploft, was er enorme schade aan het huizenblok toegebracht”, aldus Fröhlich, burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. „Ongelooflijk.”

Ook werden er wapens en verdovende middelen gevonden. Twee verdachten zijn aangehouden en moeten zich voor de rechter verantwoorden. De woningen zijn voorlopig niet toegankelijk.

De politie nam ook op andere plekken in het land illegaal vuurwerk in beslag. In een woning in het het Brabantse Oisterwijk stuitten agenten maandagavond op 75 kilo vuurwerk, waaronder illegale cobra’s, vlindermatten en honderduizendklappers.

In Eemnes in de provincie Utrecht vond de politie onlangs 100 kilo vuurwerk in een woning aan de Troeveveen. Het gaat vooral om siervuurwerk maar daarnaast had de bewoner ook zwaar knalvuurwerk in zijn bezit, zoals cobra’s en nitraten.

Het bewaren van legaal vuurwerk in huis is tot 25 kilo toegestaan. Dit jaar geldt een verbod op het afsteken van vuurwerk. Bovendien is sinds 1 december al het knalvuurwerk (waaronder vuurpijlen, knalstrengen en singleshots) verboden. Volgend jaar mag dit vuurwerk dus niet meer afgestoken worden. Bewaren heeft dus geen zin, waarschuwt de politie.

