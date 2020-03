Damhert loopt rond met waterton in gewei

Het opvallende en onnatuurlijke tafereel was eerst best eng voor de andere damherten bij de boerderij van Hilbert Bouwmeester uit Ruinen, vertelt hij lachend. „Inmiddels zijn ze er wel aan gewend, maar in het begin moesten ze er niks van weten. Wat wil je ook, met dat hele gevaarte op z’n kop.”

De hertenhouder weet niet hoe Floris het voor elkaar heeft gekregen. „Tja… die waterbakken zitten normaal gesproken hartstikke muurvast aan een paal. Kennelijk heeft-ie er dan tóch nog eentje los weten te wrikken. Die bak zit er sindsdien precies tussenin geklemd. Best knap om dit voor elkaar te krijgen, al ziet het er totaal niet uit.”

Volgens hem heeft Floris verder geen fysieke problemen door het meezeulen van de extra last. „Die waterbak is van plastic en weegt haast niets. Dat kleine beetje erbij voelt hij niet eens”, denkt Bouwmeester.

We houden ’m scherp in de gaten

Ook drinkt en eet de verder kerngezonde bok als altijd, benadrukt de Drentenaar. „We houden het scherp in de gaten, echt waar. Eerlijk gezegd zien wij het vooral als een geintje. Het kan allemaal geen kwaad.”

„Het probleem lost zich vermoedelijk ook vanzelf op, want in mei verliezen de mannetjes hun gewei”, vervolgt de Drentse ondernemer. „Die valt dan dus gewoon van het hoofd af. Klaar. En het kan natuurlijk ook zijn dat Floris het ding al eerder verliest, bijvoorbeeld tijdens voedertijd. Zo niet, dan gaan we natuurlijk alsnog maatregelen nemen en hem ervan te verlossen. Het komt heus wel goed.”

Bouwmeester maakt dit al voor de tweede keer mee bij zijn roedel. „Een paar jaar geleden had een ander hert eens een ijzeren mand vastzitten. Kijk, en dan wordt het heel anders. Want die wegen nogal wat. En omdat het toen oktober was, hebben we ingegrepen. Anders zou het nog maanden duren voordat het gewei met mand en al eraf zou vallen.”