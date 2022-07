Bisschop onder schot beroofd tijdens preek die hij live-streamde

Dit vertelt de bisschop in kwestie: Lamor Whitehead in een interview met CBS New York. Hij was ongeveer vijf minuten bezig aan de preek toen plotseling de deur aan de achterkant van de kamer openging en de overvallers binnenkwamen.

Op de beelden is te zien hoe de overvallers met zwarte bivakmutsen het podium oplopen. „Ik werd onder schot gehouden en moest zitten. Vervolgens hielden ze mijn vrouw en baby, die ook in de zaal zaten, onder schot. We moesten onze sieraden afdoen en aan ze geven.” De totale waarde van de gestolen sieraden is 400.000 dollar.

Wat je volgens de bisschop niet op de beelden ziet, is de overvolle zaal. „Ruim 100 mensen zaten in de kamer. Ze doken allemaal zwijgend op de grond.” Whitehead vreest dat ze voor een lange tijd getraumatiseerd zijn.

Na het stelen van de sieraden, zijn de overvallers weer vertrokken. De politie doet onderzoek naar de burte roof.