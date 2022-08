Boeren langs Vueltaroute voor vreedzaam protest: hoeveel woede resteert na uitspraken Hoekstra?

Premium Sport

’Onbekendste bekende Nederlander’ vervult belangrijke rol bij WK Springen

De man die de parcoursen ontwerpt bij de WK Springen in Herning, is een Nederlander. Louis Konickx reist de hele wereld over om zijn stempel te drukken op de meest prestigieuze paardensportevenementen. ,,Mijn vrouw noemt me vaak de onbekendste bekende Nederlander”, zegt Konickx lachend. Want ja, bin...