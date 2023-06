CDA’er Vedder ’mild geïrriteerd’ na bedreigingen: ’Shit happens’

Hoewel Farmers Defence Force ontkent bij de actie betrokken te zijn, richt die organisatie zich op sociale media al langer specifiek op het CDA, soms met dreigende taal. „Het CDA gaat de stekker uit het kabinet trekken. Ze weten het zelf nog niet, maar wij weten het wel”, zei Van den Oever in een recente video. Kritiek richt zich vooral op het stikstofbeleid.

’Niet de favoriete kant van m’n ambt’

Vedder vervangt haar CDA-collega Derk Boswijk, die donderdag een begrafenis heeft. „De reden dat ik naar Den Haag ben gekomen – te midden van al die polarisatie – is omdat ik mijn best wil doen om te zorgen dat er goede dingen gebeuren”, zegt ze. „Ik wist dat dit soort dingen zouden kunnen gaan gebeuren. Het is niet de favoriete kant van mijn ambt”, zegt ze nuchter. Vedder erkent dat het niet moeilijk was om haar telefoonnummer te vinden. „Die was gewoon vindbaar, ik voel namelijk de verantwoordelijkheid om als volksvertegenwoordiger bereikbaar te zijn. Maar dat is wel iets anders dan een oproep om massaal te gaan spammen. En er is ook nog een verschil tussen ’je zorgen delen’ of zaken uiten die ervoor zorgen dat een ander zich onveilig moet voelen.”

Het meest pijnlijke vindt Vedder ’dat dit kennelijk allemaal heel normaal geworden is’, zegt de parlementariër. Gisteravond heeft ze haar telefoon daarom maar uitgezet. „Ik moest nog slapen en het was maar goed ook dat ik dit niet allemaal las. Er zat een heleboel bagger tussen. Ik vind het vervelend, maar daar blijft het bij”, zegt ze. „Alhoewel: op een gegeven moment sloeg dat wel om naar milde irritatie. Tegelijkertijd snap ik wel waar de zorgen vandaan komen. Die heb ik zelf als boerin namelijk ook. En ik weet dat de emoties soms hoog kunnen oplopen.”

Caroline van der Plas (BBB) geeft CDA-Kamerlid Eline Vedder een knuffel nadat nadat haar telefoonnummer openbaar gemaakt werd. Ⓒ ANP / HH

Niet denken aan stoppen

Het zet haar in elk geval niet aan het denken om te stoppen met het Kamerlidmaatschap, zegt ze. „Het is echt een ontzettend voorrecht om hier te mogen vechten voor dingen die mij veel waard zijn. Ik had de gehoopt dat de bereikbaarheid die ik hiervoor had zo kon houden. Ik moet na zeven weken Kamerlidmaatschap ontdekken dat dat misschien niet zo is.” Wel kreeg ze ook een hoopgevend bericht. „Ja, een ’sorry’. Dat geeft toch weer hoop. Dat je -als de emotie is weggezakt denkt: misschien wat het eigenlijk toch niet zo handig.” Vedder hoopt vooral dat de storm snel overwaait en toont ook vergevingsgezindheid. „Ik ben maar een mens, diegene die het stuurt is ook maar een mens. Shit happens.”