Dodental door vlammenzee op Hawaïaans eiland loopt op

Het dodental is intussen opgelopen naar 53. De gouverneur van de Amerikaanse staat waarschuwt dat het aantal slachtoffers waarschijnlijk verder zal toenemen.

Evacués zeggen volledig te zijn verrast door het snel oprukkende vuur. Een man die in zijn auto probeerde te vluchten, vertelde tegen Amerikaanse media dat hij zijn wagen halsoverkop moest verlaten om aan de vlammen te ontsnappen. Hij sprintte naar de zee, waar hij uren later werd gered.

Video: Biden roept branden Hawaï uit tot grote ramp. Tekst gaat verder onder de video.

Ruim 14.000 mensen zijn inmiddels van het eiland geëvacueerd. Vanaf de overvolle luchthaven, waar duizenden inwoners en toeristen donderdag wanhopig een vliegtuigstoel probeerden te bemachtigen, is een luchtbrug opgezet. Ook worden veel mensen per boot geëvacueerd naar naburige eilanden. Volgens lokale autoriteiten zitten nog ruim 10.000 mensen klem.

Bekijk ook: Nederlanders op de vlucht voor verwoestende vuurzee Hawaï

’Mensen moesten rennen voor hun leven’

Onder de gedupeerden is een onbekend aantal Nederlanders. Anuschka Vanderspek die op Maui woont, stelt dat ze meerdere namen van Nederlanders is tegengekomen bij een opvanglocatie. „Ik ben daar vrijwilliger.” Ze woont in het plaatsje Kihei op het eiland. „We waren de eerste nacht under watch.” Inmiddels lijkt het gebied uit de gevarenzone. Eerder meldde de Nederlandse ambassade in Washington in zeker een geval toeristen uit ons land te hebben geholpen met reisdocumenten, die door brand verloren waren gegaan.

De toeristische plaats Lahaina, waar veel slachtoffers vielen, is bijna volledig verwoest. Beelden tonen straten vol afgebrande huizen en autowrakken. „Mensen moesten rennen voor hun leven. Sommigen hadden een fiets of een skateboard, anderen hadden een kat onder de arm of een baby”, vertelde een gevluchte inwoner aan nieuwszender CNN.

Bekijk ook: Mannen ontsnappen ternauwernood aan vuurzee

Naast Maui, waar drie brandhaarden huishouden, wordt ook het eiland Hawaï geteisterd door bosbranden. Brandweerlieden zouden er volgens lokale mediaberichten in geslaagd zijn twee van de drie brandhaarden op Maui grotendeels te bedwingen. Het bekendste eiland Oahu, met Honolulu, is overigens niet getroffen.

De Amerikaanse president Biden heeft Maui inmiddels tot rampgebied verklaard waardoor federale fondsen voor hulpverlening kunnen worden ingezet.