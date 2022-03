’Ehsan was de Lionel Messi van netwerkland’

Binnenland

Hof oordeelt dat Den Helder atelier Rob Scholte mocht ontruimen

De gemeente Den Helder mocht vier jaar geleden het voormalig postkantoor ontruimen, waarin kunstenaar Rob Scholte zijn atelier had gevestigd. Maar de gemeente had niet de onderhandelingen met Scholte over de aankoop ervan mogen afbreken. Dit oordeelt het gerechtshof in Amsterdam dinsdag.