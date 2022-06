Kamer wil debat met staatssecretaris Uslu over NPO-klokkenluider

Radiozender BNR berichtte vorige week over de vriendschap tussen Rijxman, inmiddels D66-wethouder in Amsterdam, en de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, dat over Media gaat. Daardoor zou een klokkenluider uit de NPO, die dubieuze financiële constructies aan het licht wilde brengen, niet serieus genomen zijn op het departement.

Een ruime meerderheid van de Kamer steunde dinsdag een debataanvraag van PVV-Kamerlid Martin Bosma, die spreekt van „een onverkwikkelijke zaak.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Shula Rijxman, de voormalige baas van de NPO. Ⓒ ANP/HH

Schimmige wijze

De klokkenluider had zich eerder gemeld bij Kamerleden Zohair el Yassini (VVD) en Harry van der Molen (CDA) met informatie over vermeende misstanden over het salarisplafond voor presentatoren van de publieke omroep. Die zouden op schimmige wijze omzeild worden. El Yassini en Van der Molen brachten de klokkenluider vervolgens in contact met het ministerie, dat destijds nog onder voormalig CU-minister Arie Slob viel, waarna er een gesprek volgde met de gewraakte ambtenaar Marjan Hammersma. Als secretaris-generaal van het departement geldt zij als hoogste ambtenaar.

Zowel VVD als CDA steunen het verzoek tot debat van Bosma, evenals een reeks oppositiepartijen. Coalitiepartij D66, de partij van zowel Rijxman als Uslu, wil eerst een brief van het kabinet voordat het debat plaatsvindt.

Staatssecretaris Uslu liet vorige week weten de kwestie ’intern’ te willen bekijken en gesprekken te voeren over hoe hij destijds is afgehandeld, maar nu moet zij alsnog voor het zomerreces verantwoording afleggen in de Kamer.