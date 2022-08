Speciale eenheid Defensie ingezet bij onderzoek dode vrouw in IJmuiden

Het CBRN houdt zich bezig met chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen. De eenheid is ingeschakeld toen onderzoekers iets in de woning aantroffen was ze niet thuis konden brengen en mogelijk gevaarlijke stoffen zijn.

„Dit is niet onze expertise”, liet een woordvoerster van de politie weten. Daarom werden Defensie en de Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen van de brandweer ingeschakeld.

„Vooralsnog gaat het om een voorzorgsmaatregel. Om te onderzoeken wat er is aangetroffen. Zodat we de veiligheid van onze collega’s die binnen bezig zijn kunnen waarborgen. En dat er als het nodig is, passende maatregelen genomen kunnen worden.”

De politie heeft bewoners in de straat gevraagd om de ramen te sluiten vanwege de vondst. Er werd ook een brandweereenheid voor onderzoek naar gevaarlijke stoffen naar de IJsselstraat gestuurd.

Dinsdag is in de woning een 34-jarige man uit IJmuiden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Ook donderdag deden forensische rechercheurs onderzoek in de woning.