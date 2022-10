Bij dit tankstation moet je eerst sleutels of ID afgeven, anders blijft pomp dicht

Premium Geld

Inbreker komt door dakraam, verzekering betaalt dure horloges niet

Was het dakraam op slot of niet? Die vraag staat centraal in een geschil tussen verzekeraar ASR en een klant die thuis bestolen werd van drie dure horloges van de merken Cartier en Patek Philippe. De verzekeraar stelde dat het dakraam van de badkamer op een kier had gestaan en wilde daarom geen cent...