Noor die moskee aanviel had racistisch motief

De 22-jarige Philip Manshaus brengt een Hitlergroet in de rechtbank. Ⓒ AFP

OSLO - De 22-jarige Philip Manshaus die in augustus het vuur opende in een moskee in Oslo, had racistische motieven. Dat zegt de politie dinsdag. De Noor liep het islamitische geloofshuis binnen met vuurwapens, maar werd snel overmeesterd en aangehouden. Vlak daarvoor vermoordde Manshaus thuis zijn 17-jarige stiefzus omdat zij van Chinese afkomst was.