Restaurant schenkt per abuis wijn van 2000 dollar aan jong stel

Restaurateur Keith McNally, de eigenaar van de chique eetgelegenheid deelde het verhaal over de kostbare misser deze week op zijn Instagram-account, zo meldt Daily Mail. Het is niet duidelijk wanneer het incident precies heeft plaatsgevonden. Het restaurant sloot eind maart de deuren vanwege de coronapandemie en ging afgelopen vrijdag weer open.

Restaurant Balthazar in New York. Ⓒ Hollandse Hoogte

De wijnblunder voltrok zich volgens McNally op een avond toen vier Wall Street-zakenmensen de duurste rode wijn op de kaart bestelden: een fles Chateau Mouton Rothschild van 2000 dollar. Een van de twee managers van het restaurant schonk de chique wijn in een karaf.

Kostbaar karafje

„Op dat moment bestelde een jong stel juist de goedkoopste rode wijn van de kaart, een Pinot Noir van 18 dollar, die ook in een karaf werd geschonken”, aldus McNally. „De twee totaal verschillende wijnen zaten nu in identieke karaffen. „Toen de eerste manager terugkeerde naar de kelner, pakte hij per ongeluk de karaf met de goedkope wijn op en schonk deze ’formeel’ in voor de zakenlieden in plaats van de peperdure Bordeaux die ze hadden besteld.

Echte wijnkenner

Volgens de manager beschouwde de gastheer van het gezelschap zichzelf als een echte wijnkenner. Hij proefde de goedkope wijn en raakte direct in vervoering van de ’puurheid’ van het druivennat en liet de wijn uitschenken voor zijn gasten.

Ondertussen kreeg het stel dat de betaalbare rode wijn bestelde de glazen gevuld met Mouton Rothschild. „Bij het nemen van de eerste slokjes, in hun beleving een betaalbaar flesje Pinot, deed het stel alsof ze een peperdure wijn dronken en namen ze in hun act de ’wijnsnob’ op de hak”, aldus McNally.

Enkele minuten later realiseerden de twee managers zich de kostbare flessenwissel en belden in allerijl hun baas om op te biechten dat er iets was misgegaan. McNally haastte zich naar zijn zaak om de boel recht te zetten.

Zalige onwetendheid

Toen hij de feeststemming aan tafel van de zakenlieden zag, die „duidelijk werd versterkt door de wijn waarvan ze dachten dat die de duurste van het restaurant was”, sloeg de twijfel bij McNally toe. „Eerlijk zijn en de fout van de manager toegeven of de heren in hun zalige onwetendheid de goedkope wijn te laten drinken?”

De laatste optie was de gemakkelijkste en de goedkoopste. Het was op dat moment ondenkbaar om de chique fles van de tafel van het jonge stel weg te halen.

Uiteindelijk besloot McNally de fout aan beide partijen uit te leggen. „De zakenman reageerde door te zeggen „Ik dácht al dat het geen Mouton Rothschild was!”, waarop zijn tafelgenoten instemmend knikten.

Foutje bedankt

Het jonge stel daarentegen was ’in extase’ door de blunder en zei dat het voelde alsof het een foutje van de bank in hun voordeel was.

„Jammer genoeg was ik 2000 dollar lichter en niet de bank”, schreef McNally. „Beide partijen verlieten tevreden het restaurant. Al was het stel toch nét iets blijer.”