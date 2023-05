Doden bij vuurgevecht met Surinaamse politie na ’opstand’

Uit videobeelden en foto’s die via sociale media zijn verspreid, is te zien dat er met jachtgeweren en automatische vuurwapens is geschoten. Twee politieagenten raakten gewond en zijn voor medische behandeling naar Paramaribo overgebracht. Ook in het nabijgelegen Maripaston was het onrustig. Werknemers van staatsmijnbedrijf Grassalco waren er gegijzeld door opstandelingen, maar zijn inmiddels weer vrijgelaten, aldus Waterkant.

Het is al enige tijd onrustig in het gebied dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, zoals hout, goud en andere delfstoffen. Zo drongen ruim twee weken geleden bewoners van het gebied een goudconcessie van Grassalco binnen, volgens de Ware Tijd omdat ze het oneens zijn met de bejegening van de inheemse bewoners van het gebied. Die beklagen zich er al jaren over dat derden, overwegend uit Paramaribo, van de overheid grond en concessies voor de ontginning van natuurlijke hulpbronnen krijgen - zonder de lokale bewoners te consulteren. De inheemsen eisen dat aan deze handelwijze een einde komt, aldus de Ware Tijd.

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft naar aanleiding van de onrust een spoedvergadering van de veiligheidstop van het land bijeengeroepen. „Deze handelingen horen niet thuis in onze samenleving. Alle misnoegen worden in overleg en met gesprekken uitgewerkt. Ook in dit geval zullen de grieven van de lokale bewoners op een correcte manier worden behandeld”, aldus Santokhi.